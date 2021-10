Sisearhitekt annab nõu: millised on praeguse hooaja kuumimad valgustitrendid ning kuidas luua valguse abil hubast miljööd?

„Valgustus mängib interjööris suurt rolli ja sel on võime muuta ruumi nii mõnusaks kui ka ebameeldivaks kohaks,” kinnitab sisearhitekt Maria Liiva. „Olenemata sellest, palju päikesevalgust koju paistab või millises suunas on aknad, on igal õhtul vaja kasutada ka valgusteid. Eesti kliimas on paraku enamik aastast pimedamapoolne ja heast valgusest ruumis sõltub meie enesetunne. Kehvasti valitud valgusallikad võivad kena ruumikujunduse kergesti ära rikkuda.”

Sisearhitekt Liiva nendib, et kuna valgustid pole sageli kõige soodsamad elemendid koduses ruumis, on investeeringu tegemisel oluline, et saavutatakse tulemus, mis toob esile kodu parimad küljed, millega ollakse pikka aega rahul ja mida on kerge tulevikus kohandada.

Uued tehnoloogiad



Valgustite maailm on viimase kümne aastaga muutunud oluliselt just tehnoloogia poolest. „Kõige suuremat rolli selles mängib LED-valgusallikate kasutuselevõtt ja laialdane levik,” selgitab sisearhitekt. „See on võimaldanud disaineritel valgusteid n-ö taasleiutada ehk kui varem oli valgusti kohustuslikuks osaks näiteks hõõg- või halogeenlamp teatud katte või kupliga, siis LED-tehnoloogia puhul võib olla valgusallikas kas varjutatud, kumada ootamatutest kohtadest, helendada terve paneelina või hoopis loogelda nähtava geomeetrilise triibuna.”

Seetõttu tasub Liiva sõnul jälgida ka värskeid valgustrende, sest vaid nii saab teha oma kodu jaoks parimad ja ajas vastupidavamad valikud. „Valgusteid ei valita üheks-kaheks aastaks ja hetkel moes olevatest toonidest ja vormidest on olulisem valgusti stiili sobimine koduga,” lisab ta.

Niisiis pöörame pilgud juba värsketele suundadele, sest kui soovida interjööritrendidega kaasas käia, tuleb pidada sammu ka populaarsete valgustitrendidega.

Kõik, mis juba on, aga parem