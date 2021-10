Plussid ja miinused — kas ja miks otsustada ahikütte kasuks?

Küttepuud kuivavad paremini, kui õhk saab liikuda läbi puuriida. Ladudes tooreid puid riita, tuleb riitade alla panna aluspuud, et puud ei oleks otse maapinnal. Riidad ei tohi puutuda üksteise vastu, vaid nende vahele tuleb hallituse vältimiseks jätta piisav varu. Hea oleks, kui riidad saab laduda kuuri, kus seinad ja katus hoiavad eemal vihma ja lume, ent mille seinad on piisavalt tuult läbi laskvad, et riidad saaksid kuivada.

Erinevad puuliigid annavad ka sooja erinevalt. Sellisel juhul räägitakse puu kütteväärtusest. See on soojuse hulk, mis eraldub puu põlemisel. Millise puuga kütta — see teema kütab kirgi, kuid puud ei ole ühesuguse kütteväärtusega. Kõige suurema kütteväärtusega puu on kaks, meie turul populaarne puu lepp on alles viiendal kohal, aga lepa eeliseks on see, et ta ei tahma. Kütteväärtuselt jagunevad puud: