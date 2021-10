NÕUANDEID │ Praegu on viimane aeg istutada sibullilli — kuhu ja kuidas?

- Sibullilled istuta päikesepaistelisse või poolvarjulisse, tugevate tuulte eest kaitstud kasvukohta, kus on vett hästi läbilaskev, kerge ja viljakas liivsavimuld. Rasket mulda saab kergemaks muuta, kui sinna hulka segada liiva või neutraliseeritud turvast. Raskemate muldade korral istuta pinnapealsemalt ja pane istutusaugu põhja drenaažiks jämedat liiva. Liiva võid panna ka sibulate ümber, see hoiab sibulad tervemad. Kindlasti tasub arvestada, et liialt niiskes mullas lähevad sibulad mädanema ning hävinevad.

- Sibulate istutussügavus oleneb sibula suurusest ja mulla raskusest. Üldine reegel on, et sibulad istutatakse sügavusele, mis on kolmekordne sibula läbimõõt. St kui sibula läbimõõt on 3 cm, siis tee istutusauk sügavusega 12 cm.

Õige istutamise aeg on augusti lõpust oktoobri alguseni. Kõige varem pane mulda nartsissid, lumi- ja märtsikellukesed ning krookused. Nemad vajavad juurdumiseks veidi soojemat mulda. Tulpide ja hüatsintide jaoks on aga praegu just õige aeg — need pistetakse tavaliselt mulda septembri lõpus-oktoobri alguses, sest juurdumine hakkab toimuma alles siis, kui mulla temperatuur on alla 9 soojakraadi.

Esimeste sügisvihmadega hakkavad sibulatel juured kasvama ja mõnedel lilledel tekivad kohe ka õied. Praeguste ilusate ilmadega tasuks seega kärmelt lillesibulad maha panna, et neil oleks võimalik veel vihma oodata ja juurduda. Taimede areng peatub talvekülmade saabudes ning esimesed kaunid kevadet kuulutavad õied ning lehed ilmuvad alles peale lume sulamist. Mida täpsemalt sibullillede all silmas peetakse? Aianduses arvatakse sibullillede hulka ka sibula, mugula, mugulsibula, juurmugula ning risoomiga lilli:

- Jälgi, et sibulad satuks mulda õigetpidi, kand allpool. Hariliku püvilille sibula võiks mädanemisohu vältimiseks istutada külili.

Näpunäiteid kauni lillepeenra rajamiseks

- Kaeva muld läbi ja lisa kompostmulda ning väetist. Ole ettevaatlik värske sõnnikuga, sest osa sibullilledest seda ei talu.

- Sibulad tuleb peale üles võtmist puhastada, sorteerida ja kuivatada. Eralda lillesibulate küljest tütarsibulad ja pista need sügisel peenrasse kosuma, sest need vajavad enne õitsema hakkamist ca 2-3 aastat. Kindlasti tuleb sibulate mulda poetamisel jälgida, et õige istutussügavus on vähemalt sibula 3-4-kordne kõrgus.

- Hoia pakendite sildid alles, sest hiljem on võimalik erinevaid sorte tuvastada.

- Kõige kapriissemad sibullilled on hüatsindid ja tulbid, seega tuleks need igal suvel kohe peale lehtede kolletumist maast üles võtta. Teisi sibullilli võib mitu aastat mullas hoida, näiteks nartsiss on eriti lepliku loomuga taim, sest võib üsna mitmeid aastaid ka muru sees kasvada.

- Sügisel on sibulaid lihtsam üles võtta, kui kasutad nende istutamisel plastist istutuskorvi või tihedasilmalist traatkorvi. Need kaitsevad sibulaid (eriti maitsvad on tulbisibulad) mingil määral ka hiirte ja vesirottide eest. Enne sibulate korvi panekut sapsuta selle põhja veidi mulda, et sibulakand ei puutuks plastmassiga kokku.

Soovitusi lillede paigutamisel peenrasse

- Ära istuta ühest sordist või liigist vaid mõnda sibulat. Suuremad ja efektsemad on 15-20 sibulast moodustunud rühmad.

- Kõige esimene õitseja aias on lumekupp. Poeta need sibulad võimalikult maja sissekäigu lähedusse, et kaunid õied juba varakevadel silmailu pakuksid.

- Kõrreliste vahele sobiks istutada näiteks lauke.

- Kiviktaimlasse sobivad suurepäraselt looduslikud tulbid.

- Hüatsindid istuta ca 3 kuni 5 sibulat grupis ja 10 cm vahedega, sest nii on need eriti efektsed.

- Tulpidel võiks istutamise vahed olla ca 20 cm.