Miks tasub panustada kapiuste asemel ruloodele? Uurige ja tutvuge uue hoiustamisviisiga

Matt viimistlus – efektne ja ajatu

Matt mööbel pole mitte ainult ülimoodne, vaid lisab interjööri palju hubasust ja on väga universaalne, tänu millele saab seda kombineerida mis tahes materjalidega. Kui valite neutraalsed vaoshoitud värvitoonid, võite samuti olla kindel, et saate ajatu sisekujunduselemendi, mis näeb aastaid kaunis välja. Sellised on uued REHAU noir & REHAU brilliant noble matt mööblipinnad – sügavmatid, puudutades sametised ja väga praktilised, kuna need ei näita välja sõrmejälgi. Loodusest ja maalähedastest toonidest inspireeritud kaunite värvide valik võimaldab teil luua eri stiilides seadeid – alates kaasaegsest kuni klassikalisemate või maalähedasemateni.

Kuid kas mati sisekujunduse juurde on võimalik valida sobivad mööblirulood? Nüüd on, sest noble matt-kollektsiooni on rikastatud sama esteetilise ilmega RAUVOLETi ruloodega. Tänu disaini optimaalsele sidususele ei pea te muretsema üksikute elementide kokkusobitamise pärast – isegi kui soovite oma mööblit mõne aja pärast lisaelementidega täiendada. Ruloodele, nagu ka teistele noble matt-pindadele, ei jää inetuid sõrmejälgi. Rulood on ka kriimustuskindlad, tänu millele õigustavad need end suurepäraselt igapäevasel kasutamisel.

Kuidas mööblirulood toimivad?

Mööblirulood avanevad alla või üles ja mitte nagu tavapärane uks – avaja poole. Sel põhjusel sobivad need ideaalselt kohtadesse, kus tavalise uksega vaba manööverdamine võib olla keeruline või võimatu. See omakorda muudab need täiuslikuks lahenduseks väikeste interjööride, kitsaste läbikäikude, aga ka raskesti ligipääsetavate nurkade ja ebatüüpiliste süvendite puhul. Tänu sellele on võimalik iga ruumi praktiliselt hallata ja selle potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Lihtne ja kiire avamine mõjutab kasutusmugavust, samas kui uusimatele suundumustele osutav esteetika võimaldab neid ideaalselt sobitada konkreetse ehitise ja seega ka ruumi stiiliga.