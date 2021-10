FOTOD | Stiilipuhas kodu, mis on kujundatud vaid musta ja valgega

59 ruutmeetril paiknev korter paikneb kahel tasapinnal — suurem osa elamisest asub n-ö “põhikorrusel”. Katusekorruse kõige kõrgemas punktis on aga püütud ruum maksimaalselt ära kasutada ja sinna on rajatud lisakorrusel paiknev kodukontor.

Köök on ühendatud söögitoa- ja elutoaga, mida iseloomustab võluvalt minimalistlik lähenemine. Segatud on nii kaasaegset kui ka vintage-hõngulist möölit ning rangelt on kinni peetud muidugi mustvalgetest kompositsioonidest.

Magamistoa ja kodukontori paiknemine on nutikalt läbi mõeldud — teisele korrusele viidud tööruum on tänu suurele katuseaknale elamise kõige valgem ruum. Et aga kabineti all paiknevasse magamistuppa samuti valgust lasta, on vahelae ehituse juures kasutatud klaasi.