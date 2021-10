Inspireerivaid ideid, kuidas kasutamata pööning stiilseks eluruumiks muuta

Pööningud on mingil seletamatul põhjusel paljude jaoks maja kõige paeluvamad ruumid. Olgu see siis seotud alateadvuse või lapsepõlvemälestustega kujuteldavatest salapaikadest. Prantsuse filosoof Gaston Bachelard on oma ruumipoeetika teoorias selgitanud maja erinevate kihtide omadusi. Kui maja keskel toimub tavapärane elu ja kelder põhjustab ebakindlust või kõhedust, siis pööning õigustab tema jaoks elu olemasolu, sest seal valitseb valgus, selgus ja unistused. Seega, mida valgem ja õhulisem on pööning, seda paremini me end ruumis tunneme. Ärklikorrusel asuva ruumi korrastamine algabki värvivalikust. Heledamad toonid võimendavad olemasolevat valgust ja aitavad hajutada ebakorrapäraseid nurki.