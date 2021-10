Viis nõuannet, kuidas kodu sügisel hubasemaks muuta

Loorahome'i autor ehk Laura Liisa Leoski kodus domineerib valge värv, millele annavad vürtsi värvilised sisustuselemendid. Selliselt saab tema sõnul lihtsa vaevaga toonida mis iganes värvi, vahetamata välja suuri esemeid. Siin on tema nõuanded sügiseks, et muuta kodu hubasemaks:

1. Loo meeleolu diivanipatjadega. "Vahetades välja diivanipadjad, on võimalik anda kodule hoopis uus ilme. Näiteks on mul endal valge diivan ja see, mis värvi või mustriga padja ma sinna peale valin, otsustab täielikult minu kodu temaatika. Selle sügise kaks kõige huvitavamat tooni on roheline ja pruunikas-oranžikas, mida leidub erinevate varjundite ja toonidega. Kindlasti tasub padjakatteid alati minna kohapeale vaatama, sest materjal peab käega katsudes olema mõnus. Isiklikud lemmikud on naturaalsed linased padjakatted."