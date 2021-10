Milline näeb välja tulevikukodu ja uus elamise viis?

Just nendest lähtepunktidest oli loodud ka La Casa Fluida, mis rääkis väga kaasahaaravalt uuest elamise viisist. Värvid, valgustus, kujundid, tekstuurid ja materjalid on valitud esindama orgaanilist, kergesti muudetavat ja puhkusemeeleolus kodu. Suurt tähelepanu pöörati vähese keskkonnamõjuga materjalide ja sisustuse valikule, mida on lihtne desinfitseerida. Sellisel kujul hakkab kodu, nagu teine nahk, olema varjualune, kaitset pakkuv paik, aga ka koht, kus õppida, töötada ja lõõgastuda.

Ent roheline ei tähista siin vaid rohelisi taimi – värividel, eriti rohelisel, on selle näituse jaoks sündinud tulevikukodus oluline roll. Värvist saab kodudes terapeutiline element, mis on võimeline parandama vaimset heaolu; lisaks värvidele on oluline ka helide maailm – muusika toidab hinge ja on inspiratsiooniallikas; heliisolatsioon võimaldab inimestel koos elada, tehes erinevaid tegevusi üksteist segamata.

See oli jalutuskäik tuleviku majas, mis oli juba olemas – ja mõneti kindlasti ka unistuste majas, sest ehkki funktsioonid, mida see ruum täitis, on tõesti vajalikud igas kodus, on haruharva võimalus sisustada oma kodu mõnesajaruutmeetrises korteris või majas.

Maailmas enne pandeemiat valitsenud trend kolida maalt ja väikelinnadest metropoli, hüljata ruumikad maamajad ning ehitada järjest uusi ja uusi mikrokortereid, mis jätsid väga paljud kodu rollid meelelahutusest töötamise ja õppimiseni avaliku ruumi ja büroohoonete kanda. La Casa Fluida loojad näisid olevat veendunud, et isegi kui see trend kohe vastupidiseks ei pöördu, siis igal juhul on see pidurdunud ja hakkab taas sättima suunda kodude poole, mille elanikud võõrustavad sõpru kodus, töötavad vähemalt osaliselt kodus; kus igavus ei sunni kodust kunagi lahkuma, sest meelelahutuseks ja hobideks on nii võimalusi kui ka ruumi. Ja ehkki oma mastaabilt siiski utoopiline 99% maailma elanikkonna jaoks, näitas see oma funktsioonide ja tajukogemusega kindlasti suunda kodudele, mille poole me järjest enam püüdlema hakkame.