Kütmine ei õnnestu? Mis on valesti, kui korstna tõmme on halb ja kuidas seda parandada?

Korstna tõmme peab olema intensiivne juba tule süütamisel. Kui tuli süttib aeglaselt võib suitsugaasides olev niiskus lõõridesse koguneda ja tõmmet takistada. Tõmmet tuleb kontrollida enne, kui teete koldesse tule, kui küttekollet ei ole mitu päeva köetud, kui välisõhk on soojem kui toatemperatuur ning kui majas on sundventilatsioon.

Vanades majades, kus ühte korstnalõõri on ühendatud mitu küttekollet, sealhulgas pottsepa poolt käsitööna laotud ahi, siis piisab, kui ahju teha väike lõke kasvõi pilbastest ja ahi lükkab ise korstnas õhu õigetpidi liikuma. Kui korstnas tõmme olemas, kuid küttekolle ikka ei tõmba, siis on küttekolde lõõristik sedavõrd tahma täis, et viimane aeg on seda puhastada.