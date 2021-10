AIAHOOLIKU BLOGI | Sügise värvid ja tegemised

Foto: Kaia-Leena Pino

On imeilus sügis! Puud on erakordselt värvilised ja pihlapuud tuubil säravpunaseid marju täis. Kuigi, paistab, et seekord ei pruugi see ilu väga kaua kesta – minu eriliselt kärtsvärvuja vaher laseb juba kuhjade kaupa lehti alla ning värvitoonid hakkavad tuhmuma. Tundub, et selleaastane kuivus teeb oma töö.