Oled töötanud viimasel ajal rohkem magamistoast kui kontorist? Kuidas kujundada oma magamistuba vastavalt?

Me oleme kaotanud vajaduse voodi- ja tööruumide eriliseks seadistamiseks. Oluline on, et nii õppurid kui ka koosolekute läbiviijad saaksid end mugavalt ja produktiivselt tunda, hoolimata sellest, kus nad töötavad. Õpetas ju pandeemiaaegne lukustus meile eriti selgelt, et traditsiooniline õppetöö- ja töökonnapaigutus pole enam esmatähtis, kuna paljud inimesed olid kodust töötades sama produktiivsed. On ebatõenäoline, et töökohad n-ö endist viisi normaliseeruvad.

Magamistoata ei saa me aga kohe kuidagi. Sellel on mitu väga olulist funktsiooni. Puhkamine, suhteelu hoidmine ja enese hetkeks välja lülitamine ning tervise taastamine on mõned olulisemad pidepunktid. Magamistuba on kui meditatiivne tugipunkt, mis täidab nii üksi- kui ka koosolemise aega.

Mööblikollektsioon, mis käib muutustega kaasas

Kuidas on voodid saanud areneda ja kohaneda, et hõlbustada isikliku ja virtuaalse töö kombinatsiooni? Eesti auhinnatud mööblitootjal Radis Furniture’il on vastus kohe varnast võtta. Nimelt just sellest ideest ongi sündinud nende uus kollektsioon HUH, kuhu kuuluvad voodi, kahe eri kõrgusega riidekapp, öökapp, multimeedia alus ja isegi kirjutuslaud. Laiema profiiliga jalad on selle kollektsiooni selge eripära, just nagu retro on uus must.

Voodit HUH on lihtne komplekteerida. Pea asendit saab mugavalt sättida kalde alla, et oleks hea voodis näiteks lugeda või miks mitte ka sülearvutist filmi nautida.

Voodile saab lisada öölauakesed, kuhu on hea asetada päevik või muu tänapäevaseks olmeks ja meelelahutuseks vajalik. HUHi kollektsioon on valmistatud kasevineerist või tammespooniga kasevineerist, mille pealispind õlivahatatud Osmo õlivahadega. Voodipõhi on vineerist, laiematel vooditel on ka keskel tugijalg.