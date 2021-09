Kodumaine tootja 4Room valmistab maailmatasemel valgusteid

Ettevõtte disain ja tootmine on üles ehitatud jätkusuutlikkust silmas pidades ja just see põhimõte eristab 4Roomi tooteid teistest – need kestavad aastakümneid. Iga valgusti koosneb mitmest põhidetailist, mis on asendatavad. See tähendab, et kui üks detail puruneb, saab selle väljavahetamisel valgustit edasi kasutada. Nii on toodetesse pikk iga nii-öelda sisse kirjutatud ja hoitakse ära asjatu prügi tekitamine.