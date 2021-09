Lauri Pedaja ja Gethel Burlaka jagavad häid nippe, kuidas vana maja renoveerida

Kuigi tööriistade nimekiri on kodu ehitamisel pikk, ei saa Lauri ja Getheli sõnul hakkama ilma akutrelli ega tiigersaeta, mis sahisevad nii toas kui õues. „Isegi kui lased kõik asjad spetsialistil ära teha, on sul akutrelli ikka vaja näiteks pildi või peegli seina kinnitamiseks või kardinapuude vahetamiseks. Täiesti asendamatu tööriist,“ ütleb Gethel. Lauril on õue minnes aga alati kärus tiigersaag, millega võtab maha võsa, lõikab õunapuudelt vesivõsusid, saeb pakke pooleks ning lõigub mistahes muid puit- ja metallmaterjale. Tiigersae eeliseks on vähene müra ning selle kasutamisega ei häiri naabreid ega kärus magavat last.

Getheli ja Lauri jaoks oli uue kodu ehitamisel oluline teha võimalikult palju ise. Isenokitsemise tahe ja soov oma armastus sinna sisse panna tuli mõlemal loomulikult. „Ma ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu. Isegi, kui mul oleks valida, alustaksin ma ikka sellest samast majast,“ arvab Gethel. Lauri sõnul on sellel ka praktiline pool, eriti praegusel ehitusbuumi ajal, kus hinnad on võrreldes tavapärase olukorraga kahe- kui mitte kolmekordsed ning hinnapakkumised kehtivad maksimaalselt viis päeva. „Me ei sõltu pikkadest ooteaegadest, oskustööliste puudumisest ega ebamõistlikest hindadest. Lohakalt värvitud seina pärast saab ainult iseennast süüdistada.“

Vanasse majja kolides soovitavad Lauri ja Gethel esialgu saada majaga tuttavaks ning tunnetada maja loomulikku voolamist. „Kapitaalremondi ja seinte lõhkumise asemel anna majale veidi aega. Ela seal vähemalt kaks kuni neli nädalat sees, tutvu iga toa kumeruste ja nurkadega ning püüa aru saada, miks on maja plaan just selline nagu ta on. Üldiselt paneb aeg ise paika, millised on kitsaskohad ning mida tuleks muuta ja mida mitte,“ soovitab Lauri.

4) Jaota rollid ära

Maja restaureerimisel pole Lauril ja Gethelil suuremaid tülisid olnud, pigem käib võitlus selle pärast, kes saab koduste projektide kallal toimetada, sest hoolitsemist vajab ka tütar Aria. „Majaehitusel, seda eriti peres, kus kasvavad lapsed, on mõistlik tööde jaotus paika panna ning anda mõlemale poolele aega olla nii sisekujundaja kui lapsevanem. Üldiselt on meil kujunenud nii, et disaini eest hoolitseb Gethel ja teostuse eest mina,“ ütleb Lauri. „Kui Gethel ütleb, et on vaja sinist värvi seina või väga erilise kuju ja disainiga aknalaudu, siis tuleb need lihtsalt valmis teha.“

5) Parim õpetaja on YouTube

Palju pealehakkamist ja mõningaid oskusi on nii Lauril kui Gethelil. Parimaks õpetajaks on olnud internet ja YouTube. „Kui ma magamistoa voodit ise ehitama hakkasin, vaatasin otsast lõpuni 8 YouTube’i videot. Analüüsisin põhjalikult, mida peaksin voodikarkassi, jalgade ja peatsi puhul arvesse võtma, mõõtsin, kaalusin ja planeerisin. Tegin ja värvisin asju mitu korda ümber,“ meenutab Lauri. Lõpptulemusega on mõlemad väga rahul, lisaks räägib voodi nüüd täiesti oma lugu.

6) Kasuta kõike, mis üle jääb

Lauri ja Gethel püüavad leida igale asjale kasutuse. Noorpaari voodipeats tehti magamistoa vanast uksest, Aria toa seintest mahavõetud laudis on nüüd hoopis koridori laes ja lugemisnurga tugitool pärineb Getheli kasuisalt. „Mis puudutab maja konstruktsiooni — karkasse, metallraame ja muud taolist, siis need ilmselgelt tulevad uutena, et maja püsti jääks. Ka sisustuses on paar elementi nagu näiteks vann või diivan, mida juba hügieeni mõttes soovime uutena,“ lisab Gethel.

7) Mõtle kestlikult