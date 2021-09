Suur elektriarve? Pane korralik välisuks

Välisuks on maja visiitkaart. Kvaliteetne välisuks on kutsuv sissepääs, samas vähendab ka maja energiatarbimist, kuna hoiab pakase õues ja soojuse toas ning seda kõike ilma disainis järeleandmisi tegemata. Swedoori välisuksed on valmistatud energiatõhusatest materjalidest kuna ADVANCE-seeria ustel on kahekordne soojustus. Energiatõhusad välisuksed on projekteeritud nii, et välisuks ei lase õhku läbi ja soojuskadu on võimalikult väike.