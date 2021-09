Valgustusest sõltub sinu keha ja vaimu heaolu

Madalam valgustemperatuur (2200–3000 K) tähendab, et valgus on soe, domineerivad kollased, oranžid ja punased toonid. Veel hiljuti olid meil kasutusel vaid hõõglambid 3000 K. Mida kõrgem on temperatuur, seda sinisem on valgus. Valgustemperatuur mõjutab otseselt seda, kuidas meie silm objekti värvust tajub. Näiteks päikeselise või pilves ilmaga tajume ühe ja sama objekti värvust erinevalt.

Kunstliku valguse puhul on oluline, et suudaksime jäljendada päevast valgustsüklit. Päevasel ajal peaksime kasutama kõrgema valgustemperatuuriga valgust (4000 K ja üle selle). See hoiab meid erksana, soodustab ajurakkude tööd ja suurendab meie produktiivsust. Õhtu saabudes vähendame valgustemperatuuri ja enne magamaminekut võiks see olla 2200 K lähedal. Näiteks küünlavalguse temperatuur on 1500 K. Soe valgus soodustab melatoniini teket ja tagab meile kiire uinumise ning parema unekvaliteedi. Parem uni aga parandab meie elukvaliteeti, muudab meid päevasel ajal energilisemaks ja rõõmsameelsemaks. Mõnedel valgustitel on olemas funktsioon „Dim to warm”, mis tähendab, et kui vähendada valgustugevust, väheneb ka valgustemperatuur.