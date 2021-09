FOTOD | Suursugune kodu Tallinna vanalinnas lummab imeliste vaadete ja elegantse sisekujundusega

Korter asub Pagari tänava ühes silmapaistvamas hoones, mille on projekteerinud baltisaksa arhitekt Hans Schmidt. Juugendi mõjudega uusklassitsistlik hoone oli algselt rajatud kõrgklassi esinduslikuks üürimajaks. Hoone fassaadid on 1912. aastast alates säilinud muutumatuna ning korteris on kombineeritud ajaloolisid elemente ja kaasaegset sisekujundust — märksõnadeks on helge, valge ja tänapäevane lähenemine.