Millal on õige aeg viimast korda muru niita?

Põhjus on lihtne – kui keskmine ööpäevane õhutemperatuur on langenud 5 kraadini, peatub muru kasv. Smiti sõnul on oluline ka jälgida, et viimasel niitmisel selle õhutemperatuuri juures ei niidetakse muru lühemaks kui 5 sentimeetrit. “Vastasel juhul on murutaimel raske talve üle elada. Rohukõrred on muru juurestiku peegelpilt ja mida pikemad on taimejuured, seda kindlamini jääb ta talvel ellu,” selgitab Smitt.