TASUB TEADA | Sagedasemad vead, mida kodu valgustamisel tehakse

Üks kõige sagedasemaid eksimusi valgustite valikul on see, et enne valgustite valikut ei mõelda piisavalt lõpptulemust läbi. Riputades liiga väikese valgusti või lühtri laua kohale ei valgusta see piisavalt soovitud ala ning ei näe ka proportsionaalselt ilus välja. Vastupidine näide — hiigelsuur valgusti pisikese laua kohal või lugemisnurgas väikese tugitooli kõrval mõjub samuti ruumi proportsioonidele negatiivselt. Juhul kui hiigelsuure valgustiga soovitakse saavutada efekti, siis peab see ülejäänud ruumiga tasakaalus olema ning läbimõeldult, kasutades sisearhitekti või valgustuseksperdi abi, võib tulemus jääda eriline ja taotluslik.

Üks kõige lihtsam, soodsam ja mugavam lahendus paljudele valgustusalastele probleemidele on lihtne — dimmerdamine! See võimaldab kontrollida valguse tugevust vastavalt päevavalgusele, tujule või tegevusele. Näiteks võib liiga eredalt valgustatud ruum rikkuda mõnusa hubase õhtusöögi, kuid samas on õppimiseks, mängimiseks või koristamiseks just vajalik see, et saaks ruumi täiesti valgeks reguleerida. Siin tulebki appi dimmer ehk valgusregulaator. Kuna paljude LED valgustite puhul peab aga arvestama sellega, et dimmerdamine eeldab tavapärasest erinevat kaablit ja lülitit seinal, siis peab ka seda teadma ning alati on parem kui valgustid on enne valitud kui ehitustööd hakkavad, et elektrik saaks valgusti paigaldamiseks ettevalmistunud olla. Dimmeriga hoiate kokku ka elektriarvelt, sest tihti ei vaja me valgusteid nende maksimaalses tugevuses.