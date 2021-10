Kuidas seista vastu liigsele õhuniiskusele?

Oro Eesti OÜ on õhukuivatite müügile spetsialiseerunud ettevõte, millel on pikaajaline kogemus ja Baltikumi kõige laiem õhukuivatite valik. Oro Eesti OÜ soovitab osta ainult pikaajaliselt testitud, usaldusväärseid ja vastupidavaid Rootsi õhukuivateid tootjalt Wood´s. Selle ettevõtte õhukuivatid on ühed populaarsemad Euroopas ja ühte kahest Rootsis enam müüdavast õhukuivatist toodab Wood's. Wood´si õhukuivatid on saavutanud esikohti võistlusel Best In Test Rootsis.

WDD80 Wood's suudab eriti vaikse töö, kompaktse suuruse ja võimega tagada vajaliku niiskustaseme kuni 60–70 ruutmeetri suurustes eluruumides, tänu headele omadustele on see üks Baltikumi enam müüdud õhukuivati. See kõige populaarsem õhukuivati WDD80 Wood´s suudab koguda kuni 8 liitrit vett päevas, mis on piisav 3–4-toalise eluruumi jaoks. Seade on niiskuse kogumisel efektiivne sõltumata toatemperatuurist ning veel soojendab see ruume sooja õhu välja puhumisega, muutes selle ideaalseks vähem köetavate ruumide jaoks, näiteks suvilate. Wood'si õhukuivati eemaldab aknakondensaadi, peatab hallituse leviku ning muudab kodu soojemaks ja mugavamaks. WDD80 Wood´s õhukuivati lisaeelis võrreldes kompressori tüüpi õhukuivatitega on see, et WDD80 on varustatud ionisaatoriga, mis vähendab õhus lendlevat tolmu. Ionisaatorit on võimalik vastavalt soovile sisse või välja lülitada. Sellele seadmele kehtib praegu 3-aastane garantii.