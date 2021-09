FOTOD | Eksperdid valisid järgmise aasta värviks helge taevasinise tooni

Juhtiva ülemaailmse värvide, pinnakattevahendite ja erikemikaalide suurtootja AkzoNobel värvispetsialistid jälgivad igal aastal koostöös sõltumatute rahvusvaheliste disainiekspertidega globaalseid suundumusi, mis meie elu kõiki valdkondi enim mõjutavad. AkzoNobeli Globaalne Esteetikakeskus on trendianalüüsi, värviuuringute ja -kujundusega tegelenud juba ligi 30 aastat.

„Äärmiselt laiapõhjalisest uuringust saadavad teadmised tõlgitakse lõpuks üheks põhivärviks, mis peegeldab kõigi meie emotsioone kõige ilmekamalt. Just see toon võiks hakata eelkõige kujundama kodusid üle terve ilma – mõistagi ka Eestis,“ sõnas Baltimaades Sadolini, Pinotexi ja Hammerite kaubamärke esindava Akzo Nobel Baltics AS-i juhatuse esimees Elena Past.

„Seekord valituks osutunud Bright Skies ehk helge taevas kujutab inimkonna suletud olekust vabadusse naasmise ja värske lähenemise vajadust. Uuringu tulemused reedavad selgelt, et inimesed oskavad viimase paari aasta sündmuste ajel uuesti hinnata seda, mis tegelikult ongi oluline: perekond, sõbrad, kodu ja maailm meie ümber,“ lisas ta.

"Aastal 2022 aitab Bright Skies meil omaks võtta uusi ideid ja kujundada uut tulevikku," ütles AkzoNobel Globaalse Esteetikakeskuse loovjuht Heleen van Gent. "Just see värv peegeldab piiramatut taevalaotust meie kohal, andes ruumi oma kodude, looduse, kunsti ja uute häälte tähenduse muutmiseks ning taas helgemast homsest unistamiseks. Kuna tarbijad soovivad end väljendada ja oma ruume muuta, on meie kui värviekspertide eesmärk neid valikute tegemisel innustada.”