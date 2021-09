Osa 7. Millised on klientide ootused uue kodu sisekujundusele?

Nii kortermajade kui ka eramurajoonidega tegeleva kinnisvaraarendaja Janar Muttiku sõnul on eramukliendid võrreldes kortermajade klientidega nõudlikumad ja soovivad sisekujunduse osas rohkem kaasa rääkida. „Mida varem tuleb tellija oma soovidega välja, seda rohkem võimalust on arendajal kliendipoolsete soovidega arvestada,” ütleb Janar. Valiku lihtsustamiseks kasutatakse spetsiaalselt välja töötatud sisekujunduse pakette.

Jämerä esindaja Herki Kerde, kelle alaks on n-ö rätsepalahendus ehk eramute ehitus tellijate individuaalprojektide järgi, leiab, et võimalused on sisuliselt piiritud. Senine kogemus näitab, et keskendudes välistele teemadele, nagu maja välisilme ja maja paigutus krundil, unustatakse teinekord väiksemad, kuid mitte vähem tähtsad detailid, nagu külmkapi suurus ja akende paigutus statsionaarse köögimööbli kõrval.