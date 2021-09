Piilu, mis toimub saate „Naabrist parem“ võitjate koduukse taga

Üks sellistest tähtsatest otsustest on kindlasti uste valimine. Õige uks tagab pere, kodu ja asjade turvalisuse. Tegemist on väga olulise otsusega, mis tuleb teha kohe renoveerimis- või ehitusprotsessi alguses. Pärast karkassi püstipanekut on uste asukoha muutmine üsna keeruline protsess, mida enamik ehitajaid ei soovita ega soovi ette võtta.



Õige asukohaga siseuks muudab toa loogiliseks

Kõige paremad ukselahendused sünnivad omast kogemusest. Olgu selleks siis lapsepõlvekodu, üüripind või miks mitte ka lihtsalt sõprade-tuttavate kodudes tähele pandud iseärasused. Uksi planeerides tuleks kõigepealt paika panna uste mõõdud, kummale poole uks avaneb ja milline on ukse käelisus. „Kuna renoveerisime korterit, siis ei olnud uste asukohta kahjuks enam võimalik muuta. Pidime töötama olemasolevaga,“ selgitab Eero. Ta lisab, et suures plaanis läks neil siiski väga hästi ja siseuste asukohad olid enam-vähem loogilised. Välja arvatud Aleksandri toa ja elutoa vaheline uks, mis asub täpselt toa keskel, mõjutades nii lapse tuppa planeeritud mööbli mõõte kui ka selle paigutust.

Uus uks on lihtsam

Kui alguses tahtsid nad renoveerida olemasolevaid uksi, siis lähemal vaatlusel osutus see töö liiga keeruliseks ja ajamahukaks. Sellest tulenevalt otsustati tellida päris uued uksed. „Uste tellimisel valisime maksimumlaiuse, mis mahuks olemasolevatesse avadesse. Seetõttu on meie kodus nüüd kolmes laiuses siseuksed: 70 cm, 80 cm ja 90 cm,“ sõnab Eero. Hea on teada, et universaalseid siseuksi saab paigaldada mõlemat pidi vastavalt lülitite asukohale. Kui mõõdud ja asukohad on paigas, saab keskenduda tehnilistele võimalustele, nagu niiskuskindlus, helipidavus, lukud, hinged ja uksepiidad. Eero tunnistab, et esimese hooga oli valik LIIGA kirju ja otsustamine tundus müstilise ettevõtmisena. Õnneks on Swedoori kodulehel väga mugav tootekataloog ja kõik mudelid tänu piltidele üksteisest eristatavad.

Õige uketootja aitab unistused ellu viia

Kui esmalt kaldusid nad tavaliste valgete uste poole, siis lõpuks osutusid valituks siiski Style seeria uksed. Selle seeria reljeefsed uksed lisavad Eero sõnul korterile palju isikupära. „Põhjuseid, miks otsustasime Swedoori kasuks, on palju. Esiteks on tegemist suure ja väga pika kogemusega ettevõttega, kellel on Eestis tootmine ja abivalmis müügiesindus. Teiseks asub ettevõtte Eesti tehas Rakveres, kus asuvad ka meie lapsepõlvekodud. Kolmandaks olid just nemad eelmisel aastal telesaate „Naabrist parem“ koostööpartneriks, seega olime nende toodete kvaliteedis kindlad ja teadsime, et nende abiga saame oma nägemuse kodust ka reaalselt ellu viia,“ lisab Eero.