Õige värvivalik magamistoas toob hea une

Magamistuba — kõige privaatsem ja intiimsem ruum, kus me keskendume unele, lõõgastume päevaväsimusest või heietame mõtteid. See ruum on tavaliselt võõrastele suletud. Tegemist on tubade toaga, millest unistame ja millele mõtleme esimesena uut elamispinda soetades või vana renoveerides. Tänapäeval on palju asjatundjaid, kes jagavad oma teadmisi tervisliku une teemal. Arvatakse, et kolmandik eestimaalasi kannatab uneprobleemide all. Hea une ja enesetunde nimel saame aga ise palju ära teha. Seekord peatume magamistoa värvilahendustel.

Missugune peaks olema magamistuba, et kiire ja pingelise elutempo juures suudaksime tagada tervisliku une ja täisväärtusliku puhkuse? Missugune võiks olla magamistuba, et me ärgates ei peaks tõdema, et ei saanud silmatäitki magada või uni läks ära enne kukke ja koitu? Siililegi selge, et meie unistuste unenäod saavad täituda vaid siis, kui ärkame hommikul rõõmsa ja reipana.

Tänapäeval on palju asjatundjaid, kes jagavad oma teadmisi tervisliku une teemal. Arvatakse, et kolmandik eestimaalasi kannatab uneprobleemide all. Hea une ja enesetunde nimel saame aga ise palju ära teha. Ümbritseva keskkonna värvipalett mõjutab oluliselt meie meeleolu, enesetunnet ja psüühilist seisundit. Magamistoa seinte või mööbli ebasobiv värvivalik võib mõjutada meie und, üldist enesetunnet, töövõimekust ja tekitada isegi depressiooni. Hea une ja puhkuse tagamiseks on väga oluline kasutada õigeid ehitus-ja siseviimistlusmaterjale ning õigeid võtteid ja lahendusi sisekujundusel.