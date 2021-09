Swedoori uste usaldusväärsus ja kindel kvaliteet pärineb Põhjamaadest

„Koju ust valides teevad inimesed sageli lihtsama valiku, kaalumata erinevaid võimalusi: disain, värv, heli- ja tulekindlus, jätkusuutlikkus jne. Kodu kujundamisel on ustel sama oluline roll nagu mööblil või põrandakattematerjalil. Milline uksevalik ka poleks, mõjutab see hoone fassaadi või ruumi ilmet väga palju. Swedooril on mitmekülgne uste mudeli- ja värvivalik, kuid tasub mõelda laiemalt. Näiteks saab lastetoa uksetahvliks panna päris tahvli, millele saab joonistada, või garderoobiuksele peegli. Võib-olla vajad kodukontorile helikindlamat ust või oleks vaja ruumi säästa hoopis lükanduksega? Mõne jaoks on oluline, et uks sulguks vaikselt ja sujuvalt, teisel nõuab interjööri stiil peithingi, mida ei ole näha. Ka lisatarvikute valik ei ole vähetähtis, sest need annavad uksele viimase lihvi. Nii et võimalusi on tegelikult meeletult palju!“ räägib valikutest JELD-WENi Baltikumi turu juht Kaimur Kivi.