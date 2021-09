Swedoor näitab ust, kõige positiivsemas ja uuenduslikumas mõttes!

Swedoori toodete hulgast leiad rohkelt valikuid ja inspireerivat disaini – standarduksed, kvaliteetsed massiivuksed ning kliendi näpunäidete järgi ja eriprojektide tarvis valmistatud uksed. Meie jaoks on kõige olulisem see, et uks sobituks sinu kodu interjööri ja vastaks omadustelt soovitud kohas kasutamiseks.

„Siseuste valimisel on kõige olulisem arvestada keskkonna mõjudega. Swedoori uksed on valmistatud peamiselt puidust, aga puitu kui naturaalset materjali mõjutavad nii temperatuur kui ka niiskus. Seetõttu ei tohi uksega eraldatavate ruumide temperatuuri erinevus olla suurem kui viis kraadi ja ruumides, kus on õhuniiskus püsivalt suur, tuleks kasutada niiskuskindlamaid uksi, näiteks SPA sarja klaasist siseuksi. Kui keskkonna mõjud on selgeks tehtud, saab asuda mudeli profiili ja viimistlust valima. Siin on määrav kliendi soov ja interjöör, kuhu ust valitakse – kas tegemist on klassikalise või modernse stiiliga ning millised materjalid ja värvid on interjööris. Oleme valmis klientide peamistele soovidele vastavaid lahendusi pakkuma,“ räägib Swedoori müügijuht Rooland Harjo.