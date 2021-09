Sisearhitekt soovitab: viis punkti, millele ust valides tähelepanu pöörata

Inimesed on väga erinevad, ka iga kodu on oma nägu, kuid kõik nad räägivad oma pere lugu. Selleks, et neljast seinast saaks tore ja funktsionaalne pesa, tuleb kodu disainimisel mõelda paljudele detailidele. Mõnigi esmapilgul lihtne element, nagu uks, mõjutab kodu üldmuljet ja mugavust üsna palju. Ukse disaini ja funktsionaalsuse puhul tuleks mõelda peale mudeli, värvi ning helikindluse ka teistele detailidele, nagu lingid, lukud, hinged, lävepakud ja paigaldus. Õigesti valitud detailid annavad kodu disainile väga palju juurde ja toovad kodu omanikule soovitud meelerahu. Näiteks soovitab sisearhitekt Irene Press just lastega peredele uusi magnetlukkusid, nõudlikumale kliendile peidetud hingesid ja alati tellida paigalduse uksetootjalt. Võimalike äparduste vältimiseks soovitab ta konsulteerida professionaalidega ja tellida kõik tooted ühest kohast.

Ka kodus kasutatava tehnika areng mõjutab uste disaini. Nii on saanud alla laskuvast lävepakust uus sisekujundustrend, et robottolmuimeja saaks segamatult terves kodus toimetada. Sisearhitekti sõnul pakub enamik professionaalseid uksetootjaid ka suures valikus värvilisi sise- ja välisuksi. „Eestlased on päris julged värvidega eksperimenteerijad, kuid samas soovivad siiski jääda praktiliseks,“ kinnitab Irene Press. Päikesekollane või erkpunane uks võib esmapilgul tunduda hea eristuva ideena, kuid tegelikkuses võib liiga kärts värv mõjuda väsitavalt. Eriti kui on tegu siseuksega, ei ole erk värv pikas perspektiivis kindlasti praktiline. Irene sõnul võiks siseruumides kasutada just selliseid toone, mis harmoneeruvad teiste sisustuselementidega. Nii on eelistatumad toonid ikka helehall ja valge.