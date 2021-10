SPIKKER | Vaata, mille järgi tuleks koju diivanit valida

Just seetõttu on Furgneri müügiesindajate sõnul endiselt suurt tähesära nautimas samet, mida armastatakse eri variatsioonides, nii läikiva kui ka matina. Peale selle, et seda on lihtne puhastada, näeb see väga esinduslik välja.

Mööda ei saa vaadata ka diivani kasutusmugavusest. Sellega on aga paraku nii, et see, mis on mugav ühele, ei pruugi seda olla teisele. Paistab tõesti, et nii palju, nagu on inimesi, on ka eri arvamusi. See, kes armastab diivanil sõpradega kohvitada ja tööd teha, eelistab ilmselt jäigemat diivanit, samal ajal kui suur filmisõber ja diivanil pikutaja mõnd pehmemat mudelit. Lõppude lõpuks tuleb otsus teha aga just enda ja oma pere eelistuste ning südame järgi.