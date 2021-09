Kuidas vaip lihtsate võtetega puhtaks saada?

Vaip peaks šampoonist ainult veidi niiske olema. Kohas, kus on rohkem mustust, võid šampooni sisse hõõruda spetsiaalse harjaga. Hea, kui saaksid vaiba asetada radiaatori lähedusse või lülitada sisse põrandakütte, et vaip kuivada saaks. Aknaid ei ole soovitatav üldiselt vaiab kuivamise ajal avada, sest vaip saab nii veelgi rohkem õhust niiskust ja kuivab aeglasemalt. Kui vaip on kuivanud, puhasta see korralikult tolmuimejaga. Nii eemaldad kangast mustuse muutes vaiba puhtaks ja värskeks.

Loomulikult peab selle meetodi kasutamiseks vastav tolmuimeja olemas olema ning kindlasti on see kasulik variant, kui kodus leidub rohkem vaipasid. Aurupesur-tolmuimeja erineb tavalisest tolmuimejast, kuna sellel on spetsiaalne auru pihustusmehhanism. Aur pehmendab vaipkatet ja mustus tuleb lihtsamalt kangast välja. Üks suur aurupesuri pluss on see, et auru pihustatakse temperatuuril 100°C ning siis surevad bakterid, viirused ja muud kahjurid. Veel üks eelis on see, et auruga puhastatavat vaipa ei jää niiske. See on oluline eriti siis, kui põrandakatteks on laminaat, mis deformeerub kokkupuutel niiskuse ja vedelikega. Aurupesur-tolmuimeja on oma tööpõhimõttes sarnane spetsiaalsete vaibapesemismasinatega, mida kasutavad professionaalsed vaibapuhastajad.