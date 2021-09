Taimed mulda — istutada võib hilissügiseni!

Shutterstock

On levinud müüt, et puid ja põõsaid saab istutada ainult kevadel. Õnneks see nii ei ole – kõiki potiga istikuid ja kvaliteetseid mullapalliga istikuid saab istutada varakevadest hilissügiseni. Olgu selleks siis hekielupuu, viljapuu, lehtpõõsas, okaspuu, roos või püsilill. Vaid paljasjuursete hekitaimede istutusaeg on varakevadel ja sügisel.