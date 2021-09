60 protsenti elanikest kaitseb oma kodu kodukindlustusega

Pexels

83 protsenti Eesti elanikest ütleb, et nende kõige väärtuslikum materiaalne vara on kodu. Selle kaitsmiseks on kodukindlustuse sõlminud 60 protsenti elanikest, mis tähendab, et peale kohustusliku liikluskindlustuse on tegemist kõige olulisema kindlustusliigiga. Millised on aga peamised kahjud ja millest kindlustuse valimisel lähtuda?