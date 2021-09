Kanarbikud ja eerikad on kaunid ning pikaaegsed sügisesed õitsejad

Külmakindlate kanarbikkude jaoks sobiv kasvukoht on päikseline kuni poolvarjuline, kus nende õieilu jagub kuni suuremate sügiskülmadeni. Lisaks valgusele on kanarbiku jaoks oluline, et muld oleks happeline (pH4,5-5,5). Kõige sobivam muld on männimetsa muld või poodides müügil olev spetsiaalne aiamuld sügistaimedele 20 l. Peenrasse istutatud taimi on soovitav multšida, see tagab happelise keskkonna säilimise, hoiab niiskust ning peenar on korrastatum.