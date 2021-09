Mis on interjööris moes sel sügisel? 5 kuumimat trendi!

Sisustusmaailmas dikteerivad interjööre sel hooajal hubased kangad, soojad ja maalähedased toonid ning vintage-esemed. Seoses pandeemiaga on muidugi rõhuasetus ka privaatsemal ruumil ning mugaval töötegemise kohal.

1. Neutraalne ja zen värvipalett

Kodust on saanud tänases maailmas otseses mõttes kindlus ning seetõttu tahame tunda end seal turvaliselt. Kodu, kus on hea olla on harmooniline ja tasakaalus ning suur võim meeleolu loomisel on loomulikult ka värvidel. Kui punased või kollased mõjuvad ergutavalt ja virgutavalt, siis terve päev koduseinte vahel olles on erksad ja intensiivsed toonid liiast ning vaadata tasub rahulikuma värvipaleti poole. Praegused trendid soosivad õrnu, pastelseid, hägustatud ja meditatiivsena mõjuvaid toone. Et uduhallid ja liivabeežid liiga igavana ei mõjuks, on muidugi soovitav luua elamises kontraste kas siis tumedamate toonide või hoopis värvikamate aktsentide näol. Taust aga olgu võimalikult rahulik ja zen.

2. Möödunud aegadest pärit detailid

Ajad, kus kõik pidi olema interjööris kõrgläikega ja tehastoodetud, on õnneks mööda saanud. Rohelisem mõtteviis tervitab meid ka koduses interjööris ning taaskasutus, uuskasutus ja käsitöö on nüüdseks sisustusmaailma kese. Leia interjööris koht mõnele vintage esemele ning kombineeri julgelt uut ja vana! Lisaks mööblile avasta julgelt ka möödunud aegadest pärit lauanõusid ja tarbeesemeid, sest iga kasutusse võetud vana asi säästab uue tootmise arvelt keskkonda.

3. Karakteriga mööbel

Muidugi ei tähenda trendikas interjöör päris seda, et nüüd on aeg ümbitseda end vaid taaskasutuse ja üdini rahulike ja tagasihoidlike esemetega. Märksõnaks on looduslähedane eklektika, kus kohtuvad erinevad maailmavaated ja mõtteviisid — rustikaalne puit ja luksuslik samet, vana ja väärikas mööbel ning kõrgtehnoloogilised lahendused. Uued trendid soosivad mängulisemat lähenemist ning mõni efektses toonis mööbliese on igati teretulnud.

4. Stiilsed ruumieraldajad