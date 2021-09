Mis võib olla valesti, kui kodukontoris kaob motivatsioon ja keskendumisvõime?

1. Vale temperatuur

Kui tööpostil on suuremad nõuded temperatuurile ja õhuniiskusele, siis kodudes kiputakse sobivale kliimale vähem tähelepanu pöörama. Uuringud tõestavad, et vaid mõnekraadine kõikumine võib langetada produktiivsust. Kui magamistuppa sobib kõige paremini just jahe tuba, mille temperatuur jääb 15-20 soojakraadi vahele, siis kodukontori ideaaltemperatuuriks peetakse 21-23 soojakraadi. Uuringute järgi on naised temperatuurile veelgi tundlikumad, kui mehed ja minimaalne õhutemperatuur peaks õrnema soo esindajate tööruumis olema 22 kraadi. Liiga jahe keskkond põhjustab uimasust, liiga palav tuba aga halvab keskendumist.

2. Värvide suur mõjuvõim



Nagu ka teiste eluruumide puhul, kehtib ka kodukontoris reegel, et viimistlus peab selles viibivale inimesele meeldima, sest värvide mõju on paljuski individuaalne. Küll aga soovitavad värvipsühholoogid hoiduda kodukontoris sinisest värvist — just sel põhjusel, miks soovitatakse kasutada sinist magamistoas, oleks soovitav vältida seda värvi teistes eluruumides. Väidetavalt aeglustab sinine värv südamerütmi, langetab vererõhku ja omab lõõgastavat toimet. Sobivateks värvideks on aga kollane, oranž, punane ja roheline. Kollane süstib optimismi ja ergutab loovust, punane ja oranž mõjuvad stimuleerivalt ning roheline suurendab konsentratsioonivõimet.