NÕUANDEID | Hästi valitud õuevalgustus pikendadab valget aega

Valgustatud teerada. Eesaiale lisab põnevust stiilne teerada, mis kutsub sind edasi astuma. Mida madalamale sa aiatee valgustid asetad, seda vähem heidavad need segavat valguskiirgust. Paljud teerajavalgustid on küll kena disainiga, kuid need ei valgusta piisavalt. Suurepärane viis aiateele mõnusa ja madalal asuva valgustuse loomiseks on LED valgusribad.