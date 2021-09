Foto: Shutterstock

Asjaolu, et inimesed pole piisavalt teadlikud varjatud puuduste ilmnemise tagajärgedest, on põhjustanud palju probleeme. Vigu või ebameeldivusi võib aja jooksul välja tulla igas kodus ja ka uusehitistes. Puudusteks peetakse neid siis, kui need on põhjendatud, tõestatavad ning rikuvad oluliselt lepingu- või elamistingimusi.