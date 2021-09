Unistad talvekodust Hispaanias? Kuhu piirkonda kinnisvara osta tasub ja mida asjaajamisel silmas pidada?

Pärast objekti välja valimist võtab ostja müüjaga ühendust, et arutada tehingu tingimusi. Kui tingimused on mõlemaid pooli rahuldavad, sõlmivad nad tagatisrahaga eellepingu. Tagatise suurusele ei ole nõudeid, kuid tavaliselt on see 10% vara väärtusest. Kui ostja mõtleb pärast eellepingu allkirjastamist kodu ostmises ümber, ei tagasta müüja tagatisraha. Kui müüja tehingu tühistab, tagastab tagatisraha kahekordselt. Ostjal on kaks kuud aega tehingu lõpuleviimiseks ja ülejäänud summa tasumiseks.

Costa Blanca on Hispaania eluasemehindade poolest kõige soodsam piirkond. Stuudiokorteri või ranna lähedal asuva ühetoalise korteri saab osta alates 70 tuhandest eurost. Merest 10-15 km kaugusel asuv Costa Blanca väike üksikelamu kolme magamistoaga on müügil alates 150 tuhandest eurost. Uued villad 2-4 km kaugusel merest maksavad 250-300 tuhat eurot. Costa Blanca põhjaosas asuvad Calpe, Denia, Moraira, Javea ja Altea linnad. Kinnisvara nendes linnades on populaarne jõukate välismaalaste ja pensionäride seas, kes eelistavad lõõgastavat puhkust. Costa Blanca lõunaosa on kuurortpiirkond. Piirkonna populaarseimad linnad on Alicante, Torrevieja ja Orihuela Costa. Aktiivse ehituse tõttu on siin eluasemehinnad madalamad. Piirkonda valivad väikese eelarvega ostjad. Lõuna -Costa Blanca Alicante on kinnisvara ostjate jaoks kõige populaarsem piirkond. Alicantes maksab kinnisvara keskmiselt kaks korda odavamalt kui Madridis ja Barcelonas. Alicante linnas saate osta korteri hinnaga 1500 eurot / m².