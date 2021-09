FOTOD | Nutikalt kujundatud kodu, mis paikneb vaid 17 ruutmeetril

Pisike ühetoaline korter ei andnud sisekujundajale just kuigi palju võimalusi, mida olemasoleva ruumiga ette võtta. Et ruutmeetreid on vähe, ei olnud mõeldav magamistuba muust elamisest ühendada ja nii tekitati võimalikult funktsionaalne ruum, kuhu mahuks ära nii köök, magamistuba, kodukontor kui ka panipaigad. Eraldi asetsevad vaid vannituba ja esik.

See aga ei tähenda, et asju mitte kuskile panna ei oleks. Magamisaseme all asub mahukas panipaik. Samuti on köögis igale asjale oma koht. Ka vannituba muust ruumist eraldav sein on tegelikult täidetud tagasihoidlike ja “seina sulanduvate” panipaikadega.