Kasulik nipp — miks ei tasuks lehtede koristamisega kiirustada?

Pole vahet, kas koristada lehti korra nädalas või kaks korda päevas, ikka on murulapike lehti täis. Eriti tuulisel ajal on nii, et loetud tundidega võib puhastatud kinnistu jälle lehtedest kirju olla. Kuidas toimida ja millal on parim aeg lehekoristuseks?

Iga maja eripärast sõltub, kui sagedasti peaks maalappi puhastama. Mõnel krundil on keset haljasala üks vahtrapuu ja piisabki ühekordsest koristusest, teistel on sõidutee palistatud kaskedega ning vajab suisa korra päevas puhastamist. Samuti on teema põletavam korruselamute puhul — tuleb arvestada, et sõiduteed ja jalgrajad peavad puhtad olema kogu aeg, kuna märjad lehed muutuvad libedaks ja ohtlikuks. Eramajade omanikud võivad suhtuda lehekoristusse loomingulisemalt ning mitte kiirustades.

Pindi Kinnisvarahalduse heakorrateenuse juht räägib oma kogemuste põhjal, et lehekoristustöödega ei tasu vähemalt eramu omanikel kiirustada — pigem teha suurem puhastus ühekorraga, sest nii säästab aega ja raha. Kasulik oleks suuremate koristustööde organiseerimisel oodata esimeste öökülmadeni, siis on kõik lehed mõne päevaga maha langenud ja need saab korraga ära koristada ning ära viia.

moodnekodu.ee arhiiv