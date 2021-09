Häid nippe seina värvimiseks — kuidas saavutada parim tulemus?

Vali õige värv ja õiged tööriistad

Tänapäevaste värvide ja rullidega on maalritöö imelihtne, kuid aia taha võib asi minna siis, kui on tulemusest kindel nägemus, aga valitakse vale toode või tööriist. Kui soovid siledat pinda, vali kõige madalama karvaga rull, mis poeletil saada. Kui soovid pisut tekstuurset, vali jällegi pikema karvaga rull. Pigem osta kallim ja kvaliteetsem pintsel ja rull kui odavam. Kokkuvõttes võid ju paar eurot kokku hoida, aga odavamad rullid kipuvad ajama tupsukesi, samamoodi nagu valed ja odavad pintslid võvad ajada karva. Nende värvi seest äranokkimine on aga äärmiselt tüütu tegevus. Kvaliteetse tulemuse saad kvaliteetse tootega. Sama käib ka teibi kohta — eelista spetsiaalset kergesti eemaldavat maalriteipi, mis on küll kallim, aga lihtsasti käsitletavam. Odavat paberteipi, mis kipub eemaldamisel purunema, võid maha kakkuma jäädagi ja võid ka avastada, et värv on ääre alla voolanud, sest teip ei ole ühtlaselt pinnale liimunud.

Eeltöö on kõige alus

Hea maalritöö eelduseks on korralik ettevalmistus. Kui sein on eelnevalt tapeeditud ja tegu ei ole just ülevärvitava tapeediga, tuleks see kindlasti eemaldada, sest pabertapeedid võivad niiskusega seina küljest lahti lüüa või tekitada pinnale koledad mullikesed. Kui aluspind on eelnevalt värvitud, kuid esineb täkkeid, tuleb teha kerge pahteldus ja peenema liivapaberiga lihv. Kui alusvärv on väga intensiivne, võid kasutada värvi all krunti — nii läheb seina vähem kihte värvi.

Kui värvitava seinaga on kõik korras, siis enne rulli ja pintsli haaramist tuleks ära teipida kõik kohad, kuhu värv sattuda ei tohiks — laele, põrandaliistule jne. Selleks kasuta eelmises punktis mainitud maalriteipi. Kindlasti jälgi, et teip jääks ilusti sirgelt ning igaks juhuks vajuta värvipoolne teibiäär veel tugevalt sõrme või küünega seina külge kinni. Nii ei satu värv teibi alla.