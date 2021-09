Kumba eelistada — naturaalset või laminaatparketti?

Laminaatparketi eelised

Kui kümme aastat tagasi andis hea kvaliteediga laminaatparketti otsida ning tollest ajast on jäänud mulje, et laminaat on kas vaeste või laiskade valik, siis tänapäevase tehnoloogiaga on võimalik toota selliseid põrandakatteid, mis võivad isegi puitparketi omadused üle trumbata. Seega ei saa kuidagi öelda, et naturaalne on ilmtingimata laminaadist parem — kõik sõltub konkreetsest tootest ja selle tootmistehnoloogiast. Korralikuma ja kvaliteetsema otsa laminaatparkettide struktuur sarnaneb parkettplaadi struktuuriga — kvaliteetsed laminaarparketid mitmekihilised ja muudetud nii kulumis- kui ka niiskuskindlaks.

Laminaatparkett on hea valik ruumidesse, kus on palju liikumist või kus käivad ka lemmikloomad, sest õigesti valitud ja korrektselt paigaldatud laminaat on vastupidav nii plekkidele, kulumisele kui ka niiskusele. Tänapäeval on olemas ka spetsiaalselt vannituppa, duširuumi ja esikusse loodud parketid, millele on külge kinnitatud spetsiaalsed veekindlad mastiksiribad, mis teevad põrandapaigalduse kiireks ja lihtsaks.

Laminaatparketist põrand on puitpõrandaga võrreldes ka rahasäästlikum ning muretum lahendus, sest kui puitpõrand vajab mitmekordset õlitamist või lakkimist ning järelhooldust, siis investeering laminaati piirdub ostu ja paigaldamiskuludega.

Kuigi laminaatparkett on suurepäraseks võimaluseks saada vastupidav ja pikaajaline põrand, on see siiski jala all naturaalpuidust jahedam.

Puitparketi eelised

Puit on laminaatparketiga võrreldes küll jala all soe, mõnus ja sõbralik, kuid samas materjalina pehme ehk suhteliselt vastuvõtlik füüsilistele vigastustele ja tundlik õhuniiskuse muutumisele ning üldse liigsele niiskusele. Seetõttu ei sobi puitpõrand märgadesse ruumidesse (vannitoad) ega ka esikutesse, kuhu jalanõudega satub liigset vihma- ja lumevett.