Veelgi rohkem head und – Lonas avab Eestis esimese salongi

„Pea kolm aastakümmet on vääramatult meie peamised tegevuspõhimõtted käsitsitöö ja isikupärastatud toodang. Lonase madratsite tootmisprotsess tugineb peamiselt just hoolikale käsitööle. Valmistame korraga vaid ühte madratsit ja seetõttu on kõigile Dreamland by Lonase uuendatud salongide külastajatele tagatud kvaliteetne, säästlik ning keskkonna- ja inimsõbralik tootevalik. Ja meie aastatepikkuste kogemustega konsultandid ning spetsialistid hõlbustavad oluliselt unetoodete valimist ja iga klient leiab nende abiga endale kõige sobivamad lahendused,“ selgitas Lonase juht.

„Dreamlandi salongid on Eesti ostjatele unekuningriigiks, kus oma unekvaliteeti hindavad kliendid on juba pikki aastaid leidnud mugava magamistoa parimaid lahendusi. Seepärast on meeldiv teatada, et nüüd pakutakse selles kuningriigis ka Lonase tooteid. Loodame, et Dreamland by Lonase uuendatud salongidest leiavad külastajad veelgi rohkem mugavaid ja hubaseid lahendusi heaks uneks,“ rääkis Lonase juht Domas Jakutis.