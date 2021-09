Aiamööbel vajab enne hooaja lõppu korralikku hooldust

Kui mööblit ei kasutata on soovitav see katta vastavate aiamööbli katetega, et tagada puidu värvi pikaajaline säilimine. Jättes katmata mööbli ilmastiku kätte, muutub see värvuselt hallikaks. Kõik puiduliigid, mida kasutatakse aiamööbli valmistamisel, muutuvad vananedes värvuselt hallikaks ning pideva õhuniiskuse ja temperatuuri muutumise tagajärjel võivad tekkida väikesed praod ja lõhed. Selliste lõhede ja pragude teke ei näita puidu kvaliteeti, kuna neil puudub mõju puidu vastupidavusele. Seetõttu ei saa neid käsitleda tootel ilmnenud defektidena. Puit on elav materjal, mis muutub ja vananeb aja jooksul. Väikeste kriimude ja pragude tekkimine puidu loomuliku vananemise protsessi käigus on normaalne nähtus. Regulaarne hooldus ja stabiilne keskkond tagavad naturaalsest puidust toodete kestvuse ja värske välimuse ning tehtud investeering jääb teid rõõmustama pikkadeks aastateks.