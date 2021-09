Kuidas täiendada oma kodu ja aeda? Varikatus ja alternatiivsed lahendused

Pergola on sisuliselt eraldiseisva konstruktsiooniga varikatus, mida on ajalooliselt ehitatud kivist, tellistest ja puidust, kuid kaasaegne pergola põhineb alumiiniumprofiilidel. Pergolat aetakse tihti segamini lehtlaga, kuna nende kahe ehitise konstruktsioon on mõnevõrra sarnane. Peamine erinevus pergolate ja lehtlate vahel on see, et pergola puhul on teil valida, kas sulgeda katus täielikult või jätta see avatuks, et konstruktsiooni enda all oleks rohkem päikest ja õhku, kuid lehtlal on kindel katus, mida ei ole võimalik avada. Pergola ei ole mõeldud päikese täielikuks blokeerimiseks, vaid selleks, et pärssida otsest päikesevalgust, võimaldades samal ajal õhul vabalt liikuda.