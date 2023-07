Viis ideed, millega kujundad nii pilkupüüdva eesaia, et naabridki kadestama hakkavad

Räbal või must uksematt, mis saabuvaid külalisi tervitab, jätab pererahvast kehva mulje. Sama lugu on ka laguneva ja umbrohtu täis kasvanud sissesõidutee ja hooldamata majaesisega. Võib juhtuda, et esmamulje on isegi nii domineeriv, et ülejäänud aia ilu ei märgatagi. Siin on viis ideed, kuidas luua lummavalt kaunis eesaed.