Eesaed kui kodu visiitkaart - viis ideed selle kujundamiseks

See pilt pole tõenäoliselt just esimene, mis traditsioonilisele aiale mõeldes silme ette tuleb. Siiski on moodsal disainaiakesel oma võlu ja see sobib eriti hästi kõigi nende koju, kes suurtest värvilistest lillepeenardest suurt lugu ei pea. Neutraalsed hallid kivid lasevad erksal rohelisel efektselt esile tulla. Samal ajal on hoolega hooldatud ümmargused põõsad kahtlemata selle kauni, stiilipuhta ja modernse aia suurimad pilgupüüdjad.