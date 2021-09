Kuidas valmistada voodit ette sügavaks uneks?

Kuigi see ei võta palju ruumi, on padjal unekvaliteedi osas täpselt sama oluline roll kui tekil või madratsil. Kõige rohkem saab seda täheldada öösiti, mil pöörame oma pead siia-sinna enam kui paar korda. See tähendab, et su keha tunneb end valitud madratsil ja teki all piisavalt mugavalt, kuid pea ei suuda jätkuvalt omale õiget kohta leida. Hea padi on selline, mis tagab selgroo toe ja hoiab seda loomulikus asendis kogu uneaja – padi peab olema piisavalt kõrge ja kõva, et külili magades jääks selgroog sirgesse asendisse. Täidise valikul tuleb aga hinnata igaühe eeliseid. Polüestrist täidis on veidi pehmem ning on õige valik allergikutele ja tundliku nahaga inimestele. Seda on samuti lihtne hooldada ja puhtana hoida. Naturaalne täidis, mis sisaldab sulgi, udusulgi või villa, on kergelt imav ja hästi hingav peatugi, mis kestab pikka aega. Samuti on saadaval lai valik anatoomilisi patju – need on valmistatud mäluvahust ja mõeldud neile, kes vajavad lisatuge turjale.