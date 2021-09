Vannitoa remont – mida teha ise, mida osta sisse?

Suurem osa vannitoa remonditöid võiks jätta spetsialistidele, sest eksimisvõimalusi on palju. Kui varasem ehituskogemus on olemas, võib mõne töö ka ise ette võtta, aga näiteks elektritöid selleks mittepädev inimene teha ei tohi.

Vannitoa põranda tasandamine on täppistöö, kus tuleb osata valida materjale, töövahendeid ja tunda töötehnikat. Kui tasandamine on ebaühtlane, ei kannata põrand rõhku ja plaadid hakkavad murduma. Kui kalle on vale, ei lähe vesi äravoolutrappi. Elektrilise põrandakütte paigaldamine on samuti spetsialisti töö, mida ise ette võtta ei tohiks. Vanades majades lahendatakse see tavaliselt küttematiga, mis on õhuke ja paigutatakse otse plaatimissegu sisse.