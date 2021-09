Väsinud köögile soodsalt ja moodsalt uus ilme

Igast vanast köögimööblist ei saa asja. Kui see on valmistatud odavast materjalist, selle uksed on ajaga pundunud ja konstruktsioon ära vajunud, pole mõtet püüda seda korrastada. Enamasti on vana köögimööbel siiski taaskasutatav ja korda tehtav.

Tihti polegi probleem mööbli kvaliteedis, vaid väljanägemises – see on moest väljas või pererahvale väsitavaks muutunud. Sel juhul on kõige lihtsam kapiuste üle värvimine või üle kleepimine. Mõlemal juhul jääb pärast töö elluviimist mulje, et tegu on täiesti uue mööbliga. Osa inimesi teeb niimoodi kõrgläikega köökidest matte, osa tumedatest heledaid, osa erksatest tagasihoidlikke, kõik on maitse küsimus. Mööbli värvimine on siiski aja- ja töömahukas, nõuab kannatlikkust, sest tööprotsess ei seisne üksnes värvi pealekandmises. Kapiuksed tuleb köögikarkassi küljest maha võtta, käepidemed, hinged ja kandurid lahti kruvida. Et köögimööbli kokkupanek hiljem sujuvamalt laabuks, tasub kõik pusletükid juba lahti võtmisel nummerdada ja kaardistada. Enne suurt värvimistööd tuleb uksed puhtaks pesta, selleks võiks kasutada nõudepesuvahendit. Kui mööblil on defekte, näiteks täkkeid või auke, võiks värvi alla panna pisut mööblipahtlit ja seejärel hoolsalt lihvida. Kui mööbel on puhas, tuleb see veel kergelt lihvimispaberiga karestada ja tolm maha pühkida, alles siis saab alustada värvimisega, seejuures tasub kasutada ka aluspinnale vastavat kruntvärvi. Mööbli värv ise peaks olema spetsiaalselt selleks mõeldud, olemuselt kulumiskindel ja hästi pestav. Köögimööblile värvi pealekandmiseks sobib veluurrull, aga kui tulemus peaks saama ebaühtlane või struktuurne, tasub appi võtta pintsel. Kapi uksi värvitakse suunaga ülevalt alla, kokku võiks peale kanda kaks värvikihti, millel tuleb enne uste tagasi paigutamist lasta korralikult kuivada. Kui on soov, et uue värviga pind jääks pikaks ajaks vastupidavaks, võib selle katta ka kas laki või vahaga.