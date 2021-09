Sel aastal saab veel kaua istuda õues lühikeses varrukas

Kui restoranimaailm tunneb terrassikütet juba aastakümneid, siis ühe enam on ka neid, kes pikendavad ka oma terrassil või suveköögis õuehooaega soojendusseadmega. Kasu pole sellest abilisest üksi pikkadel sügisõhtutel, vaid ka varakevadel, kui hing pärast talve kangesti õue kisub. Võimalusi terrassi kütmiseks on kaks: säästlik infrapunakiirgur või võimekas gaasisoojendi.

Lülita sisse päike!

Infrapunasoojendi puhul pole erinevalt muudest küttelahendustest vaja oodata, millal n-ö tuba soojaks läheb. Asi on sama lihtne nagu elektrivalgusega – lülitad nuppu ja kohe hakkab soe. Ja see on soe, mida kerge tuuleiil ära ei puhu, sest seade ei küta mitte õhku, vaid objekte, mis tema tööraadiusesse jäävad. Infrapunakiirgur on hea sääsepeletaja ja niiskuse eemaldaja ning soojendab nagu päike.

Elektrilisi soojuskiirgureid on erineva kuju, suuruse ja võimsusega. On neid, mis heidavad soojust külgsuunas, ja neid, mis ülalt alla. Enamasti saab võimsust reguleerida puldi või nutiseadmega, olenevalt mudeli keerukusest, kasutades tugevusastet 2–6. Võimekusskaala on väga lai, sellest annab tunnistust fakt, et kiirguri paistel on mõnes peres kaetud välja isegi jõululaud. Kuid olgu kohe öeldud, et selleks peab valitsema ka nadi suusailm. Soojuskiirgur pakases päris suvepäikest ei asenda.

Paraja võimsusega kiirgur igasse koju