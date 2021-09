Viis olulist asja, millele peaks enne vannitoa remonti tähelepanu pöörama

Kas teha ise või palgata spetsialistid? Kui palju kogu vannitoa renoveerimine maksma läheb? Need küsimused on vaid vähesed, mis vannitoa remontimisel pähe võivad kerkida. Selleks, et kogu renoveerimine sujuks ilma viperuste ja probleemideta, tuleks esimese asjana paika panna plaan, kuidas kogu protsess üldse välja hakkab nägema.

1. Eelarve — Kui oled otsustanud vannitoas remonti tegema hakata, siis tuleks välja arvutada, kui palju see kõik kokku maksma läheb. Ei tasu kokku hoida materjalide või spetsialisti arvelt, sest mida lohakamalt on remont tehtud, seda rutemini jällegi materjalid kuluvad.

2. Aeg — Vannitoa renoveerimiseks on tarvis varuda aega, seda nii planeerimisel kui ka tööde teostamisel. Ei ole mõtet võtta eesmärgiks teha remont ära ühe nädalaga. Kiirelt tehtud töö on üldjoontes ka lohakalt tehtud!

3. Mõõtmised — Mõõtmisel tuleks arvestada kolme olulist aspekti: 1) vannitoa kogupindala; 2) torude ja elektrijuhtmete kaugused ning 3) sanitaartehnika ja vannitoamööbli mõõdud. Mõõtmised tuleks kindlasti mitmekordselt üle kontrollida, sest kui selgub, et uhke valamukapp, mis vannituppa sai soetatud, tegelikkuses sinna ei mahugi, on pärast seda peavalu veel pikaks ajaks.

4. Pereliikmete vajadused — Arvestama peaks iga pereliikme vajadustega — kui peres on väikseid lapsi, siis tuleks kindlasti valida vannituppa parajalt suur vann või vähemalt kõrge alusega dušikabiin. Kui peres on aga eakamaid, siis madala sissepääsuga dušinurk või -kabiin on just nende jaoks see kõige sobilikum variant.

Foto: Suure pere vannitoas muudab elu lihtsamaks kaks valamut

5. Materjalid — Materjali valikul on väga oluline selle kvaliteet ja vastupidavus. Kui valida vannituppa sobivat mööblit, siis tuleks lähtuda asjaolust, et tooted ka võimalikult kaua vastu peavad. Ehk teisi sõnu, ei maksa kohe kätt sirutada esimese odava toote järele. Kvaliteetsed tooted on üldjoontes küll kallimad, kuid see tagab neile ka mitmekümne aasta pikkuse kasutuse ja rahulolu.

Allikas: Sansan